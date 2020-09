CEO da Cupra é o novo presidente da Seat

Leia Também Rodolfo Florin Schmid troca Seat por co-liderança da SIVA

O britânico Wayne Griffiths vai acumular os cargos de CEO e presidente da Cupra com a presidência da Seat, anunciou esta quarta-feira a marca espanhola do grupo Volkswagen.Griffiths, de 54 anos, assume a presidência da Seat a partir de 1 de outubro, rendendo Carsten Isensee, que continuará na empresa como vice-presidente executivo de Finanças e IT.O gestor britânico desenvolveu toda a carreira no grupo alemão, onde entrou em 1989, na Audi. Após dois anos na Seat, entre 1991 e 1993, regressou à marca alemã. Em 2016 ingressou novamente na Seat, como vice-presidente comercial, e, em janeiro de 2019 foi nomeado CEO da Cupra, a marca dos desportivos da fabricante espanhola. Já no início deste ano foi também nomeado "chairman" da Cupra.Herbert Diess, CEO do grupo Volkswagen e "chairman" da Seat, afirma, citado no comunicado, que "Wayne Griffiths é um dos administradores mais qualificados do Grupo. Durante os últimos quatro anos, levou as vendas da Seat a níveis recorde e está a liderar o desenvolvimento da nova marca Cupra. Ele conta com todo o meu apoio e estou convencido de que continuará este caminho de sucesso na Seat".Diess agradeceu ainda o trabalho de Carsten Isensee, sublinhando que "assumiu a liderança e responsabilidade em meses difíceis marcados pelos efeitos da COVID-19 e garantiu a continuidade das operações comerciais".Isensee assumiu em janeiro o cargo de CEO da Seat após a renúncia do italiano Luca de Meo, que é desde julho CEO da Renault.