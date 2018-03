Skoda Karoq chega esta semana a Portugal

O utilitário-desportivo Skoda Karoq, que substitui o ‘crossover’ Yeti na gama da marca checa, começa a ser comercializado esta semana no mercado nacional.

O novo modelo é proposto com dois níveis de equipamento (Ambition e Style) e preços a partir de 25.672 euros (gasolina) e de 30.564 euros (Diesel).

Estilo moderno e dinâmico, dimensões compactas (2,38 metros de comprimento), o Karoq utiliza a plataforma modular MQB do grupo Volkswagen, que serve igualmente de base ao Seat Ateca e ao novo Tiguan. Oferece um espaço generoso no interior e na bagageira (521 a 1.630 litros), novos sistemas de assistência à condução, faróis full LED e – pela primeira vez num Skoda – um painel de instrumentos digital programável com quatro ‘layouts’ diferentes.