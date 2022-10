Fotogaleria: Spectre, o primeiro elétrico da Rolls Royce



Os preços da nova ‘bomba’ elétrica da Rolls Royce ainda não foram revelados, mas a marca aponta para valores entre os do Phantom e do Ghost, ou seja, 450 mil euros.O Spectre partilha a plataforma do Phantom, do Ghost e do Cullinan e as suas dimensões – 5,45 metros de comprimento, 2,08 de largura e 1,56 m de altura – são muito parecidas com as do extinto Phantom Coupé, que esteve à venda entre 2008 e 2016 e que, segundo a Rolls Royce, é o antecessor do Spectre. A distância entre eixos é de 3,21 metros.Com quase três toneladas de peso, dos quais cerca de 700 quilos correspondem à bateria de alta tensão, o Spectre utiliza um sistema de propulsão elétrico, ainda em desenvolvimento, que a marca garante oferecer 585 cavalos de potência e 900 Nm de binário máximo. A aceleração de 0 a 100 km/h é de 4,5 segundos e autonomia elétrica (WLTP) ronda os 520 km.A suspensão, designada ‘Planar’, é do tipo adaptativo, e as barras estabilizadoras podem acoplar-se ou desacoplar-se automaticamente. Os amortecedores ativos também podem alterar o seu comportamento consoante o estado do piso.Por sua vez, o sistema de direção às quatro rodas, permite reduzir o ângulo de viragem para 12,7 metros e melhorara a estabilidade a alta velocidade.O acesso ao habitáculo, como é habitual na marca, é feito através de duas portas de abertura contrária, da frente para trás. O painel de instrumentos tem o aspeto habitual dos modelos Rolls Royce, mas a marca acrescentou neste Spectre uma sofisticada iluminação ambiente com inúmeros pontos de luz nas portas, no painel de bordo e no teto.



Resta dizer que em matéria de personalização, as propostas são quase infinitas: cores de pele, madeiras e detalhes decorativos, tipos de costuras para os bancos e outros elementos como gravar iniciais, frases e imagens em diversos lugares no interior.



A grelha dianteira, que segundo a Rolls Royce é o maior que jamais utilizaram num modelo de produção, está retroiluminada por 22 ledes. As jantes dão de 23 polegadas e o coeficiente aerodinâmico (Cx) é de 0,25.



Segundo a Rolls Royce, o Spectre é não só um momento histórico para a marca, mas também um momento histórico para a eletrificação – o novo modelo confirma que a tecnologia atingiu um padrão que pode conter a experiência Rolls-Royce. Nesse sentido, a marca confirmou que até ao final de 2030 todo o seu portfólio de produtos será totalmente elétrico.