Stellantis adquire 20% da fabricante chinesa de elétricos Leapmotor por 1,5 mil milhões

A Stellantis vai avançar com um investimento de 1,5 mil milhões de euros para adquirir aproximadamente 20% do capital da Leapmotor, tornando-se assim num "acionista de relevo", com direito a dois lugares no conselho de administração da fabricante chinesa de veículos elétricos, que está cotada na bolsa de Hong Kong.



Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a multinacional dona de marcas como Citroën, Fiat, Opel ou Peugeot, adianta que o acordo também prevê a criação da Leapmotor International, uma "joint venture" liderada pela Stellantis (51/49) que terá "direitos exclusivos para a exportação e venda, bem como para o fabrico, de produtos Leapmotor fora da 'Grande China'", cabendo-lhe, aliás, nomear o CEO. À luz dos planos, as exportações devem ter início no segundo semestre do próximo ano.



"Trata-se da primeira relação mundial no setor dos veículos elétricos entre um fabricante de automóveis líder e um fabricante chinês de veículos elétricos de nova geração", refere uma nota conjunta.



"À medida que se desenrola a consolidação entre as empresas emergentes de veículos elétricos na China, torna-se cada vez mais evidente que um conjunto de empresas eficientes e ágeis da nova geração de veículos elétricos, como a Leapmotor, virá a dominar os segmentos principais na China", diz o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, citado no comunicado conjunto.



Para o mesmo responsável, este é, aliás, "o momento perfeito para assumir um papel de liderança no apoio aos planos de expansão global da Leapmotor, um dos mais impressionantes novos atores de veículos elétricos". "Através deste investimento estratégico podemos preencher um espaço vazio no nosso modelo de negócio e beneficiar da competitividade da Leapmotor, tanto na China como fora dela", reforçou.



O fundador e CEO da Leapmotor, Zhu Jiangming, afina pelo mesmo diapasão, sublinhando que a empresa acredita em "parcerias vantajosas para todos, formadas por intervenientes fortes num ambiente em rápida evolução". Ao trabalhar com a Stellantis, continuaremos a ser inovadores e criativos em termos de sinergias tecnológicas e comerciais e levaremos os veículos elétricos da Leapmotor para o mercado mundial", afirmou.