Stellantis assina acordos de financiamento com bancos e lança empresa de 'leasing'

"Após o término das negociações exclusivas iniciadas a 17 de dezembro de 2021, a Stellantis N.V. anunciou hoje a assinatura de acordos vinculativos com o BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF), com o Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) e com o Santander Consumer Finance (SCF) com o objetivo de reorganizar a configuração atual das atividades de financiamento da Stellantis na Europa", referiu o grupo, na mesma nota.Estes acordos, que se inscrevem no plano estratégico do grupo, permitirão "a criação de uma empresa de 'leasing' operacional multimarca numa participação idêntica de 50% entre a Stellantis e o CACF, resultante da combinação dos negócios da Leasys e da Free2move Lease, de modo a tornar-se líder europeia, tendo como objetivo ter uma frota de cerca de 1 milhão de veículos em 2026".Além disso, a empresa irá, na sequência dos acordos, "reorganizar as atividades de financiamento através de 'joint-ventures' criadas com o BNPP PF ou o SCF em cada país, para gestão das atividades de financiamento de todas as marcas da Stellantis".De acordo com a empresa, "esta nova organização deverá estar operacional no primeiro semestre de 2023, depois de obtida a autorização necessária por parte das autoridades de concorrência e dos reguladores de mercado".Citado na mesma nota, o presidente executivo da Stellantis, Carlos Tavares, explicou que a empresa quer impulsionar os seus "ramos de serviços financeiros, tanto na Europa como na América do Norte" para duplicar "o rendimento bancário líquido até 2030"."Esta nova plataforma deve permitir-nos atingir esse objetivo e impulsionar a criação de valor no conjunto das nossas atividades de financiamento", rematou.A Stellantins é um fabricante mundial de automóveis, com marcas que incluem a Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys.