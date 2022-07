Stellantis volta a arrecadar resultados recorde na primeira metade do ano

Stellantis voltou a reportar resultados recorde no primeiro semestre deste ano, repetindo o feito alcançado no final do ano passado. A empresa liderada pelo português Carlos Tavares foi beneficiada pela venda de veículos com margens mais altas.

