Stellantis reforça serviços de mobilidade com compra da Share Now à Mercedes e BMW

A Stellantis chegou a acordo para comprar a Share Now, "joint-venture" criada em 2019 pela Mercedes-Benz e grupo BMW para serviços de veículos partilhados, anunciou esta terça-feira o gigante automóvel liderado por Carlos Tavares. O valor do negócio não foi revelado.A operação vem reforçar o negócio da Free2move, a empresa de "car-sharing" da Stellantis, que assim acrescenta 14 cidades europeias ao portefólio de mercados e 3,4 milhões de clientes.De acordo com o comunicado, após a integração da Share Now, a Free2move passará a contar com 5,4 milhões de clientes e soma mais 10 mil veículos de "car-sharing" aos atuais 2.500 da Free2move."Integrar a forte posição da Share Now em grandes cidades europeias permitirá aos nossos clientes maior acesso a um leque alargado de serviços para satisfazer as várias necessidades de mobilidade", refere Brigitte Courtehoux, CEO da Free2move, citada no comunicado."Igualmente importante, esta aquisição irá acelerar o nosso crescimento rentável. Estamos um passo mais perto de atingir o nosso objetivo de atingir 15 milhões de utilizadores ativos a nível mundial em 2030", acrescenta.A Free2move espera agora alcançar 700 milhões de euros de faturação em 2025 e 2,8 mil milhões de euros em 2030.Recentemente, a empresa de mobilidade da Stellantis anunciou a compra da Opel Rent, o que permitirá acelerar a estratégia de crescimento nos mercados alemão e austríaco. A empresa também alargou a sua presença no mercado dos EUA com serviços de "car-sharing" a chegarem a Washington D.C., Portland, Denver, Columbus e Austin.A conclusão da compra da Share Now está sujeita à autorização por parte dos reguladores da concorrência.