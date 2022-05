Stellantis e Samsung investem mais de dois mil milhões em fábrica de baterias

A Stellantis e a Samsung SDI vão investir mais de 2,5 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros) numa fábrica de baterias de iões de lítio para veículos elétricos. O investimento vai ser feito na cidade de Kokomo, no estado do Indiana, nos Estados Unidos.



A construção deve arrancar já este ano e decorrer até 2025. A capacidade de produção anual será inicialmente de 23 gigawatts por hora (GWh), podendo aumentar até aos 33 GWh nos próximos anos. Os módulos de bateria a serem construídos nas novas instalações serão para um conjunto de veículos da Stellantis na América do Norte.



As empresas esperam criar 1.400 novos postos de trabalho na região com a fábrica. "Este anúncio fortalece, ainda mais, a nossa pegada global de produção de baterias e demonstra a dinâmica da Stellantis rumo a um futuro descarbonizado delineado no plano Dare Forward 2030", referiu o CEO da Stellantis, Carlos Tavares.

No âmbito do plano estratégico Dare Forward 2030, a Stellantis anunciou planos para vender anualmente cinco milhões de veículos elétricos até 2030 a nível mundial, atingindo 100% das vendas de automóveis de passageiros elétricos na Europa e 50% de veículos ligeiros e "light-duty trucks" elétricos na América do Norte.