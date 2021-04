Tesla atinge lucro recorde e supera estimativas

A Tesla fechou o primeiro trimestre deste ano com 438 milhões de dólares de lucro, multiplicando por 27 os 16 milhões alcançados nos primeiros três meses do ano passado, revelou esta segunda-feira a fabricante de automóveis elétricos liderada por Elon Musk.Excluindo a aplicação das normas contabilísticas – a chamada GAAP, os lucros ascenderam a 1.052 milhões de dólares, 16% acima dos 905 milhões para que apontavam os analistas.As receitas da Tesla cresceram 75%, para os nove mil milhões de dólares, tendo as receitas obtidas com a venda de créditos de emissões alcançado os 518 milhões de dólares, mais 46% do que um ano antes. A Tesla vende os seus créditos de emissões de dióxido de carbono (CO2) a outros grupos automóveis, como a Fiat Chrysler, agora integrada na Stellantis, e empresas de outros setores.