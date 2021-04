Tesla supera estimativas de entregas de veículos até março com China a dar forte empurrão

A Tesla superou as estimativas nas entregas de veículos elétricos em termos globais, no primeiro trimestre deste ano, com a China e a Europa a registarem uma subida acentuda, sugerindo que a aposta de Elon Musk, líder da fabricante automóvel, nestes dois mercados, está agora a surtir efeito, segundo analistas.Entre janeiro e março de 2021, a empresa de Palo Alto entregou 184,8 mil veículos em todo o mundo, acima dos cerca de 169 mil veículos estimados por um consenso de analistas questionados pela Bloomberg. O número atual representa uma subida de 109% em termos homólogos."O trimestre foi um massivo 'home run' na cara dos 'bulls'", escreve Dan Ives, analista da Wedbush, numa nota a que o Negócios teve acesso, ao mesmo tempo que reviu em alta a recomendação para a Tesla de "neutral" para "outperform", assim como o preço-alvo de 950 dólares para 1.000 dólares.Diz ainda que "na China, após um início difícil no mês de janeiro, acreditamos que a Tesla foi a que mais beneficiou em relação aos 'players' domésticos". Musk está a fazer esforços para entrar com força na China, uma vez que o país é já é o maior mercado automóvel do mundo, para ganhar vantagem face à concorrência local. As vendas de automóveis deverão aumentar na China este ano, pela primeira vez desde 2017.A chinesa NIO registou entregas de 20 mil unidades no mesmo período, ao passo que a Xpeng registou a entrega de 13,3 mil veículos.Ives acrescenta que "os números das entregas do primeiro trimestre foram uma mudança de paradigma e mostram que a procura reprimida globalmente pelo Modelo 3/Y da Tesla está a atingir o seu próximo estágio de crescimento, como parte de um tsunami verde em andamento em todo o mundo"."Agora acreditamos que a Tesla pode exceder 850 mil entregas no ano como um todo, com 900 mil numa meta de expansão, apesar da escassez de 'chips' e de vários problemas da cadeia de abastecimento persistentes em todo o setor automóvel", refere o analista.Este ano, as ações da Tesla estão a cair cerca de 5%, depois de no ano anterior terem disparado mais de 770%.