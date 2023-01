Tesla bate novo recorde: Entregas aumentam 40% em 2022

A Tesla bateu um novo recorde, ao ter entregue 1,31 milhões de automóveis o ano passado, um aumento de 40% em termos homólogos, tendo a produção alcançado os 1,37 milhões de veículos, mais 47% do que em 2021.



No quarto trimestre de 2022 a empresa entregou 405.278 automóveis e produziu quase 440 mil.

Se no acumulado do ano, a fabricante liderada por Elon Musk bate um novo recorde, no período trimestral, a empresa fica aquém das expectativas dos analistas.



Segundo as estimativas dos especialistas recolhidas pela FactSet e citadas pela CNBC, o mercado esperava que a Tesla entregasse 427 mil veículos no último trimestre do ano.

Recentemente, a Tesla arrancou a produção em duas novas fábricas, uma no Texas nos EUA e outra na Alemanha e aumentou a produção nos centros da Califórnia e Xangai, porém o relatório não avança números concretos.

Aquando da apresentação dos resultados do terceiro trimestre, a Tesla tinha previsto alcançar em 2022 "um crescimento médio anual de 50%" em termos de entregas de veículos, ainda que tenha salvaguardado que o crescimento "dependeria da capacidade do equipamento, do tempo de atividade das fábricas, da eficiência operacional e da estabilidade e capacidade das cadeias de abastecimento".