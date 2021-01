Tesla desilude apesar de primeiros lucros anuais

A Tesla obteve um lucro por ação de 0,80 dólares no quarto trimestre, aquém das estimativas dos analistas (1,03 dólares) e muito abaixo dos 2,14 dólares do período homólogo. Logo após a fabricante de automóveis elétricos apresentar os resultados, as ações afundaram 7,6% no "after hours" esta quarta-feira.Os resultados foram penalizados pela política agressiva de redução de preços na China, os custos na cadeia de fornecimento e uma avultada compensação paga ao CEO, Elon Musk, e outros executivos pelos resultados obtidos. A margem operacional encolheu dos 9,2% do terceiro trimestre para os 5,4%."A Tesla está mais agressiva nos preços para ganhar quota de mercado e é por isso que as margens caíram", referiu à Bloomberg Gene Munster, da Loup Ventures.No total do ano, a Tesla alcançou receitas de 27.236 milhões de dólares, uma subida de 31% face a 2019, enquanto os lucros subiram de 36 milhões para 2.455 milhões de dólares.As receitas obtidas com a venda de créditos de emissões de dióxido de carbono (CO2) a outras empresas, nomeadamente construtoras automóveis rivais, como o grupo Fiat Chrysler, aumentaram 166%, atingindo 1.580 milhões de dólares.Assim, esta fonte de receitas representa mais de 64% dos lucros da Tesla.Sem indicar uma projeção para o número de veículos que espera entregar este ano, a Tesla refere que espera superar o crescimento de 50% do ano passado.Uma vez que a fabricante fechou o ano com praticamente 500 mil automóveis entregues, isso significa superar as 750 mil unidades este ano.