Tesla sobe preços do Model 3 e Model Y nos EUA e China

A Tesla aumentou quarta-feira os preços no mercado norte-americano do Model Y e do Model 3 Long Range em mil dólares, segundo informações disponibilizadas no site da empresa. Adicionalmente, algumas versões do Model 3 e do Model Y fabricadas na China também sofreram aumentos no mercado chinês, na ordem dos 10 mil yuan (cerca de 1.580 dólares).A empresa liderada por Elon Musk aumentou os preços das versões mais baratas dos Model 3 e Model Y cerca de uma dúzia de vezes no ano passado nos EUA, assinala a Reuters.Face a janeiro de 2021, o preço no mercado norte-americano do Model Y Long Range subiu 20%, enquanto o Model 3 Long Range viu o preço aumentar 10,6% no mesmo período.Estas subidas ocorrem numa altura em que os preços das matérias-primas tem vindo a escalar, uma tendência agravada com a invasão da Ucrânia pela rússia.Entre as matérias-primas que mais impacto têm nos custos de produção da Tesla incluem-se o níquel e o lítio.Esta escalada nestes materiais levaram mesmo a uma inversão temporária da tendência de redução dos custos das baterias - a componente mais cara dos veículos elétricos - prejudicando a adoção mais alargada destes veículos, refere Gregory Miller, analista da Benchmark Mineral Intelligence, citado pela Reuters.