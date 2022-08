E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla assinou contratos no valor de cinco mil milhões de dólares (4,91 mil milhões de euros) para comprar material para as suas baterias a empresas de processamento de níquel na Indonésia, anunciou um responsável do governo indonésio à CNBC.

A maior economia do sudeste asiático tem vindo a tentar que a Tesla crie uma unidade de produção no país, que tem vastas reservas de níquel. Nesse sentido, o presidente indonésio, Joko Widodo, reuniu-se em inícios deste ano com o CEO e fundador da Tesla, Elon Musk, para captar o investimento da empresa, refere a Reuters.

"Estamos em constante negociação com a Tesla (…) mas eles começaram já por comprar dois produtos excelentes à Indonésia, comentou o ministro dos Assuntos Marítimos e de Investimento, Luhut Pandjaitan, à CNBC.

O mesmo responsável disse que a Tesla assinou um contrato de cinco anos com empresas de processamento de níquel que operam na ilha Sulawesi. Esses materiais feitos a partir do níquel serão usados nas baterias a lítio da fabricante automóvel.

A Indonésia pretende desenvolver no seu território os setores dos veículos elétricos e das baterias, e deixou de exportar minério de níquel para garantir o fornecimento aos investidores. Essa medida atraiu investimentos de gigantes siderúrgicas chinesas e de empresas sul-coreanas, como a LG e a Hyundai, aponta a Reuters.

No entanto, a maioria do investimento em níquel tem sido canalizado, até agora, para a produção de metal bruto – como o ferro-gusa e o ferroníquel.

O ferro-gusa de níquel é um ferroníquel de baixo teor inventado na China como uma alternativa mais barata ao níquel puro para a produção de aço inoxidável.

O governo indonésio planeia impor taxas à exportação destes metais, de modo a impulsionar as receitas – ao mesmo tempo que incentiva uma maior produção doméstica de produtos de maior valor.