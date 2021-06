Tesla já não vai produzir versão do Model S com autonomia de 800 km

Elon Musk anunciou este domingo que a Tesla não vai avançar com os planos de comercializar uma versão Plaid + do Model S já que a versão "Plaid é já demasiado boa", escreveu no Twitter.





O anúncio acontece a apenas um mês da data esperada de inicio de comercialização do Plaid + que, supostamente, seria capaz de realizar mais de 800 km com uma única carga de baterias e deveria custar perto de 150.000 dólares. Mais 30 mil do que a versão Plaid.





Essa era, aliás, a principal diferença para a versão Plaid, que terá uma autonomia estimada de cerca de 625 quilómetros e é capaz de alcançar os 100 quilómetros hora em apenas 2 segundos, o que o deve tornar no carro de fábrica mais rápido do mundo. Esta carateristica seria semelhante às duas versões que contariam com três motores elétricos, mais um do que as versões mais recentes do Model S.





Em relação ao Model S, o modelo e as suas várias versões são responsáveis por 11% das vendas da marca em 2020, que vê o maior volume de vendas atribuído aos Model 3 e Model Y.





Aos analistas ouvidos pela CNN a desculpa para a descontinuação do projeto soa esfarrapada e Daniel Ives, da Wedbush Securities disse à estação americana que "isto não era o que Walstreet queria ouvir". Esta tarde, a cotação da empresa caia perto de 2%, para os 587,20 dólares por ação.