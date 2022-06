Tesla vai propor "stock split" de 3-1 em agosto. Larry Ellison deixa "board"

A Tesla vai propor um "stock split" com um rácio de 3-1 na próxima assembleia-geral anual, a 4 de agosto, segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira após o fecho do mercado.A operação proposta prevê que a diluição do capital seja feita sob a forma de dividendo.A Tesla já tinha anunciado a intenção de um "stock split" a 28 de março, através do Twitter, mas onde não detalhava informações.A empresa revelou também que Larry Ellison irá abandonar o conselho de administração. O presidente da Oracle entrou para o "board" da Tesla em dezembro de 2018.A proposta de "stock split", que tornará as ações mais atrativas para os investidores de retalho, surge numa altura em que a cotação da Tesla atravessa um mau bocado. Desde o início do ano, as ações da Tesla já perderam 34%, o que compara com uma queda de 18% no S&P 500.