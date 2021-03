Toyota Yaris ganha o prémio Carro do Ano Internacional 2021

O Toyota Yaris é ‘Carro do Ano Internacional 2021’. A entrega do prémio ‘The Car of the Year 2021’, que teve lugar esta segunda-feira, foi transmitida em direto através do site do Salão Internacional Automóvel de Genebra.

Fotogaleria: Toyota - Quarta vaga Yaris

... Um juri composto por 59 jornalistas da especialidade automóvel de 22 países seleccionou o vencedor entre os sete modelos que conseguiram juntar-se no grupo de finalistas à primeira volta.

Com o troféu ‘The Car of the Year 2021’, o Toyota Yaris recebe o prémio mais prestigiado e mais desejado no mundo automóvel, que é atribuído desde 1964. Os resultados dos sete finalistas foram os seguintes: Toyota Yaris 266 pontos

Fiat New 500 240 pontos

Cupra Formentor 239 pontos

Volkswagen ID.3. 224 pontos

Škoda Octavia 199 pontos

Land Rover Defender 164 pontos

Citroën C4 143 pontos Saber mais Toyota Yaris carro do ano internacional automóvel

