Tuga Innovations: protótipo de veículo elétrico com ADN português entra em ação

A Tuga Innovations, uma empresa com ADN português que está a desenvolver soluções elétricas de mobilidade, levantou a ponta do véu sobre um protótipo funcional, que foi desenvolvido em parceria com a portuguesa Vangest.

A carregar o vídeo ... Cátia Rocha catiarocha@negocios.pt 06 de Fevereiro de 2022 às 09:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A Tuga Innovations, empresa que está dividida entre Portugal, Canadá e Estados Unidos, partilhou os primeiros detalhes e imagens sobre o protótipo funcional do veículo elétrico da marca. A empresa, que está cotada no Canadá e também na Alemanha, explica que "este é o primeiro passo significativo para o desenvolvimento" das soluções de mobilidade ambicionadas pela empresa.

No vídeo, são visíveis as três versões do veículo, que servirão diferentes propósitos, desde entregas até transporte de passageiros. Essa é uma das principais características da proposta desta empresa, que tem em desenvolvimento um projeto de veículo elétrico de três rodas, pensado para navegar nos centros urbanos. Leia Também Empresa de mobilidade com ADN português circula pelo Canadá

A Tuga Innovations apostará numa lógica modular para estes veículos, que permitirá que seja configurado para diferentes propósitos, seja para um condutor citadino, para funcionar como táxi, carro de entregas ou de partilha de veículos. Ou seja, poderá ser configurado para ter dois assentos - caso tenha por objetivo funcionar como um táxi ou para integrar uma frota de plataforma eletrónica - ou ter um espaço para transporte de produtos, já mais virado para o mercado das entregas, por exemplo.

De acordo com os planos da empresa, este veículo deverá ter uma autonomia de 150 quilómetros. No que toca à velocidade, poderá atingir 145 quilómetros por hora.

O protótipo foi desenvolvido em parceria com a empresa portuguesa de produção de moldes Vangest, da Marinha Grande. "Estamos muito orgulhosos por ter conseguido atingir tanto numa faixa temporal tão reduzida", indica o vice-presidente e co-fundador da empresa, César Barbosa, citado em comunicado.

E, de acordo com John Hagie, CEO da da Tuga Innovations, "os planos imediatos da empresa incluem mais engenharia, testes e impulsionar uma série de esforços de marketing que incluem colocar o TUGA [veículo] em exposição nos escritórios à saída de Lisboa, em Portugal." Saber mais Tuga Innovations mobilidade protótipo elétricos

Tuga Innovations: protótipo de veículo elétrico com ADN português entra em ação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Tuga Innovations: protótipo de veículo elétrico com ADN português entra em ação O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar