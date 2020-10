Uber oferece mais de mil milhões para comprar a Freenow da BMW

A Uber ofereceu mais de mil milhões de euros para comprar à Daimler e BMW a empresa Freenow, que também se dedica à mobilidade partilhada.





A informação foi avançada pela Manager Magazin e é citada pela Reuters. De acordo com a agência, embora a Daimler esteja disponível para a venda, o CEO da BMW, Oliver Zipse, está mais hesitante. Este último considera entregar à Uber apenas uma participação na Freenow.





A notícia de que esta aquisição estaria a ser pensada havia sido avançada no final de setembro, pela Bloomberg. Na altura, a agência de notícias revelou que este negócio surge para aproveitar o momento de dificuldade da Freenow em atrair investidores, devido à crise pandémica. Deste cenário, que afeta em muito a atividade dos serviços de mobilidade, poderia resultar uma negociação difícil do preço, afirmou uma das fontes.





Apenas um dia antes de estas intenções serem conhecidas, a Uber divulgou que consegiui a autorização para operar nos próximos 18 meses na cidade de Londres, o seu principal mercado, depois de ter ganho uma batalha judicial.





A Uber segue a cair 1,16% para os 35,89 dólares em bolsa, depois de já ter estado a perder 2,73%. Ainda assim, desde o início do ano, o saldo da empresa é positivo, contando um ganho de quase 21%. Do outro lado do negócio, a Daimler também desce, 0,30% para os 48,42 euros. De entre as três envolvidas, apenas a BMW soma, 0,93% para os 64,27 euros.





(Notícia atualizada às 15h33)