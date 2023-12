Vendas automóveis crescem 27,8% até novembro

O número de veículos automóveis novos matriculados em Portugal cresceu 9,8% em novembro face a igual mês do ano passado, atingindo as 19.439 unidades, revelou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em termos acumulados, nos primeiros 11 meses deste ano foram registados 215.220 veículos, mais 27,8% do que no período homólogo.Até final de novmbro, as vendas de ligeiros de passageiros - o segmento com maior peso no mercado - cresceram 28,6%, para 182.988 unidades.Já nos comerciais ligeiros a subida cifra-se em 22,5%, totalizando 25.218 veículos.Os pesados, por seu turno, acumulam um aumento de 26,6%, para 7.014 viaturas.