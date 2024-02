Vendas automóveis em Portugal crescem 7,9% em janeiro

, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Nos ligeiros de passageiros, janeiro terminou com 15.737 unidades matriculadas, mais 7,5% do que no mesmo período do ano anterior, enquanto nos de mercadorias a subida foi de 8,1% para 2.363.

Apesar do crescimento, os números globais continuam abaixo do valor registado ao pré-pandemia. "Face a janeiro de 2019 observou-se uma queda de 2,4%", detalha a associação.O mercado automóvel continua, assim, a expandir-se este ano, depois de no acumulado do ano passado ter crescido 26,1% para 236.053 veículos matriculados.