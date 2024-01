Vendas automóveis em Portugal crescem 26,1% em 2023

O mercado automóvel português cresceu 26,1% no ano passado para 236.053 veículos matriculados, informou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Ainda assim, os números ficam 12,3% abaixo dos de 2019, o último ano antes da pandemia da covid-19.



Nos ligeiros de passageiros o ano passado terminou com 199.623 unidades matriculadas, uma subida de 26,9%.



Já nos comerciais ligeiros as 28.523 viaturas registadas representam um crescimento de 20,7% face a 2022.



Nos pesados, as 7.907 unidades traduzem um aumento de 26,9%.