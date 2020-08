Vendas de automóveis continuam em queda em Portugal. Em Espanha já sobem

As vendas de automóveis em Portugal recuaram 16,9% em julho face a igual mês de 2019 e cedem mais de 44% desde o início do ano. No país vizinho, julho foi o melhor mês dos últimos 13.

Vendas de automóveis continuam em queda em Portugal. Em Espanha já sobem









