Vendas de automóveis na China caem pelo sétimo mês

As vendas de automóveis na China, o maior mercado mundial, caíram 15,8% em janeiro, aumentando para sete o número de meses consecutivos de quebra, indicou esta segunda-feira Associação de Construtores Automóveis chinesa (CAAM, na sigla em inglês).





O abrandamento do crescimento económico da China e as tensões comerciais com os EUA têm afectado o mercado automóvel chinês, que no ano passado registou a primeira contracção em mais de duas décadas.



As vendas de automóveis híbridos e elétricos, contudo, mais do que duplicaram. Em janeiro, foram vendidos 95.700 viaturas com estes combustíveis, uma subida de 140% face a igual mês de 2018.

No primeiro mês do ano as vendas cifraram-se em 2,37 milhões de veículos. Em dezembro a queda homóloga nas vendas havia sido de 13% e em novembro o decréscimo cifrou-se em 14%.