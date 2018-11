Vendas de carros a gasóleo em Portugal recuperam no terceiro trimestre

As vendas de ligeiros de passageiros a gasóleo em Portugal ganharam peso no terceiro trimestre, representando 54,6% das vendas. Nos primeiros nove meses do ano, o diesel vale 53,6% do mercado português. Na UE, a tendência é a oposta, com o gasóleo a ter um peso de apenas 36,1%.

Em Portugal, as vendas de automóveis ligeiros de passageiros a gasóleo cifraram-se em 26.203 unidades no terceiro trimestre, o que representa 54,6% dos 48.013 veículos deste segmento vendidos entre Julho e Setembro, revelam os dados divulgados pela Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).

Desta forma, o peso do gasóleo no mercado nacional dos ligeiros de passageiros situava-se nos 53,6% nos primeiros nove meses deste ano, uma recuperação face aos 52,8% registados no final de Junho.

Contudo, face ao ano passado, o diesel continua a perder importância. Em 2017, o gasóleo representou 61,5% das vendas de ligeiros de passageiros em Portugal. Em toda a União Europeia apenas a Irlanda (65,2%) apresentava uma maior percentagem de automóveis a gasóleo. Nos primeiros nove meses deste ano, no entanto, o peso do diesel é de 54,4% na Irlanda, muito abaixo dos 65,3% registados em igual período de 2017.

Entre Janeiro e Setembro deste ano, os ligeiros de passageiros a diesel vendidos no mercado português cifraram-se em 97.904, menos 7,3% do que os 105.652 veículos vendidos em igual período de 2017.

A nível europeu, o gasóleo continua a perder importância apresentando uma quebra homóloga de 16,9% nos primeiros nove meses do ano e representando apenas 36,1% das vendas de ligeiros de passageiros.

Veículos eléctricos crescem mas pesam pouco



Os veículos totalmente eléctricos, por seu turno, apresentam um peso de apenas 0,8% a nível europeu, com 98.035 unidades vendidas entre Janeiro e Setembro, o que traduz, ainda assim, um crescimento de 39,3% face aos primeiros nove meses de 2017.

Em Portugal, os 2.805 veículos 100% eléctricos vendidos até Setembro representam uma subida de 156,2% em termos homólogos, a mais pronunciada entre os países onde as vendas superaram as mil unidades nos primeiros nove meses do ano. Mas os carros totalmente eléctricos representam apenas 1,5% das vendas de ligeiros de passageiros em Portugal.