Fontes oficiais das diversas marcas contactadas pelo Negócios indicam que esta opção "é para impedira a paragem total, mas tem volumes residuais". E os números das matrículas demonstram isso mesmo, mantendo-se na linha do que a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) já tinha avançado. A ACAP revelou que entre 1 e 14 de abril as vendas de ligeiros de passageiros tinham caído 86%, para 838 veículos.E, notam fontes do setor, "estamos a falar de matrículas, de veículos que estavam encomendados e pagos. Em termos de novas vendas o negócio é basicamente inexistente".Em finais de março, fonte oficial da Mercedes-Benz indicou ao Negócios que a marca alemã tinha recebido pedidos de vários clientes para que não matriculasse o automóvel "porque não o podiam usar". Assim, vários destes veículos encontram-se em stock e deverão ser matriculados "assim que as restrições sejam aliviadas".A marca "premium" alemã é, até ao momento, líder nas matrículas de ligeiros de passageiros em abril com 195 veículos, uma quebra de 70,3%. Seguem-se a Peugeot, com 167 unidades (-86,3%), e a BMW, com 142 viaturas (-70,9%). A Renault, tradicional líder do mercado nacional, contabiliza apenas 127 carros matriculados, uma quebra de 89,2%.Nos comerciais ligeiros, o cenário é ligeiramente menos negativo. Até ao momento foram matriculadas 409 viaturas, o que traduz uma descida homóloga de 68,9%.