Vendas de carros na Europa com maior quebra desde dezembro

A venda de carros na Europa caiu acentuadamente em junho, registando a maior quebra desde dezembro do ano passado, nota a Associação de Fabricantes Automóveis Europeia (EAMA, na sigla em inglês).





As vendas na Europa recuaram 7,9% em junho para os 1,49 milhões de carros, contribuindo para uma espiral descendente que se tem adensado este ano. A quebra acumulada desde o início dos ano é agora de 3,1%.





França e Espanha destacam-se entre as nações europeias cujas vendas mais afundaram, rondando os 8%. Na Alemanha e no Reino Unido as perdas foram de 4,7% e 4,9%, respetivamente.





O setor atribuiu os fracos resultados de junho ao menor número de dias de trabalho neste mês, contudo, o contexto da indústria não parece favorável. A Daimler emitiu o quarto profit warning em pouco mais de um ano, apontando dificuldades relacionadas com as exigências regulatórias relativas ao diesel. Ainda em maio, a rival BMW reportou a primeira quebra numa década dentro do segmento automóvel.



Os números até agora apontam para que este se torne o segundo ano com saldo negativo em termos de vendas de automóveis na Europa. A associação acredita que a quebra em termos anuais se cifre em cerca de 1%, tendo culpado a incerteza em torno do Brexit e uma procura que está a estagnar.