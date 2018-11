Vendas mundiais da Seat atingem máximos históricos

As vendas mundiais da Seat nos primeiros dez meses deste ano atingiram os 449 mil veículos, uma subida de 13,7% face a igual período de 2017 e o melhor resultado de sempre da fabricante automóvel, informou esta sexta-feira, 8 de Novembro, a empresa.





Este valor supera o anterior recorde de 433.600 unidades, registado em 2000.



Ainda assim, em Outubro, as vendas da Seat caíram 16,8%, para 33.400 viaturas, o que a empresa justifica com a antecipação de compra de automóveis registada em Agosto devido à entrada em vigor das normas de emissão WLTP.



Apesar de ter um peso reduzido nas vendas globais da marca, Portugal foi um dos mercados onde a Seat registou melhor desempenho entre Janeiro e Outubro, com 8.511 veículos vendidos, uma subida de 23,9%, em termos homólogos.



Na Alemanha, as vendas da marca cresceram 16,6%, para 98 mil veículos, enquanto em Espanha as 93.300 unidades vendidas traduzem um aumento de 15%. Outros mercados com crescimentos sólidos são o Reino Unido (13,1%), França (27,9%) e Itália (15,7%).



Um mercado a ganhar cada vez mais peso é o da Argélia, onde os 16.800 veículos vendidos correspondem ao quádruplo dos números de igual período de 2017.