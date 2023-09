Volvo Cars vai deixar de fabricar veículos a gasóleo no início de 2024

O fabricante automóvel sueco Volvo Cars anunciou esta terça-feira que deixará de produzir veículos a gasóleo no início de 2024, como parte do seu plano de vender apenas carros 100% elétricos até 2030."Dentro de alguns meses, será produzido o último veículo a gasóleo, tornando a Volvo Cars no primeiro fabricante automóvel tradicional a dar este passo", refere a empresa sueca, controlada pela chinesa Geely, num comunicado.A Volvo Cars, que tem como objetivo ser uma "empresa neutra em termos de emissões até 2040", deixou de desenvolver novos motores de combustão no ano passado."Os sistemas de propulsão elétricos são o nosso futuro e são superiores aos motores a combustão. Geram menos ruído, menos vibrações, têm custos de funcionamento mais baixos e libertam zero emissões de CO2", explica a empresa sueca.A Volvo Cars registou um lucro de 17.000 milhões de coroas suecas (cerca de 1.498 milhões de euros) em 2022, mais 20% em termos homólogos.