A banca em 2017 em oito gráficos

A margem financeira da banca subiu no ano passado, mas de forma pouco expressiva, devido às baixas taxas de juro. O Novo Banco contrariou a tendência.

As comissões seguem num sentido na banca: positivo. Contudo, os aumentos foram limitados, até porque os bancos dizem que não há margem para maiores subidas.

O produto bancário da banca subiu, no ano passado, muito por graças de extraordinários: na CGD, pelas operações financeiras, no Novo Banco, devido ao Fundo de Resolução.

A tendência é de diminuição dos custos nas instituições financeiras. O objectivo é adequar ao novo ambiente. Só que as estruturas ainda terão de emagrecer mais.

A CGD, o BCP e Novo Banco continuam a representar a "fatia de leão" nas imparidades. Mas, no ano passado, o Novo Banco representou metade da globalidade da rubrica.

Em 2016, a CGD e o Montepio reportaram prejuízos, mas passaram a lucros no exercício passado. O Novo Banco foi o único que ainda ficou no vermelho em 2017.

Crédito a clientes bruto

A desalavancagem ainda não deixou os grandes bancos, obrigados a cortar no crédito. Mas houve ganhos: o maior foi a do Santander, que recebeu a carteira do Popular.