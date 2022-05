Abanca avança com 210 milhões para a compra do EuroBic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O banco galego Abanca avançou com uma proposta de 210 milhões de euros para a compra do EuroBic, escreve esta sexta-feira o Jornal Económico.



O valor da oferta já terá sido aceite por Isabel dos Santos, a maior acionista do banco angolano com 42,5% e por Fernando Teles, com 37,5%. Mas ainda falta a ‘luz verde’ da supervisão de Angola e das autoridades angolanas, que, segundo o Eco, arrestaram os bens de Isabel dos Santos.



O jornal escreve ainda que a oferta do Abanca sobre o EuroBic foi feita ao múltiplo de 0,37 vezes relativamente aos capitais próprios de 566 milhões de euros, à data de setembro de 2021.



O encaixe das verbas, que resultam da venda, vai ficar à guarda dos tribunais.



Há mais de dois anos que o EuroBic está à venda, na sequência das polémicas com o caso Luanda Leaks, que vieram a público em janeiro de 2020. Nessa altura, Isabel dos Santos foi forçada a sair da estrutura acionista da instituição.