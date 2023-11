Abanca avança para compra de 57,5% do EuroBic por 300 milhões de euros

Leia Também Abanca aumenta oferta pelo EuroBic para mais de 300 milhões

O banco galego Abanca já confirmou a oferta de compra de 57,5% do EuroBic ao acionista Fernando Teles, avança o J ornal Económico esta sexta-feira. Estas ações vão ser alienadas por um valor que ascende a 300 milhões de euros, sendo que o contrato final deverá ser assinado já na próxima semana, após a conclusão do processo de "due diligence" a 31 de outubro.Antes disso já o Abanca se tinha pronunciado favoravelmente sobre os termos do acordo com o grupo de acionistas para comprar 57,5% do EuroBic. Este grupo é liderado por Fernando teles, que detém 37,5% do banco, e inclui também outros acionistas angolanos (cada um deles com 5%) como Luiz Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes e Sebastião Lavrador. Os restantes 5% são detidos por cinco quadros de gestão do EuroBic.O Abanca quer vir a deter 100% do banco, tendo em maio feito uma oferta de 210 milhões de euros. Os restantes 42,5% na mira do banco galego são detidos por Isabel dos Santos, cujos processos judiciais nos quais está envolvida têm funcionado como entraves à venda. As participações sociais que detém estão arrestadas pela Justiça angolana.A decisão final de compra do EuroBic pelo Abanca terá ainda de passar pelas autoridades regulatórias, como o Banco de Portugal (BdP), que por sua vez tem de enviar um parecer ao Banco Central Europeu (BCE) sobre o negócio.