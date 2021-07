Abanca prevê fechar compra do NB Espanha até ao final do ano

O Abanca conseguiu aumentar os lucros na primeira metade do ano, para 157 milhões de euros. Apesar de não avançar quanto deste valor se deveu a Portugal, o banco garante estar satisfeito com o desempenho do negócio em território nacional, que está a superar as expectativas. E está atento a oportunidades de compra no país. Sobre a operação do Novo Banco em Espanha, espera fechar a aquisição até ao final do

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...