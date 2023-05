Alvarez & Marsal arranca com António Ramalho para "entregar resultados e não powerpoints"

A Alvarez & Marsal deu nesta quarta-feira o pontapé de saída para a abertura de um escritório em Portugal prometendo entregar "resultados e não powerpoints".A atividade da consultora norte-americana no país será liderada por Mário Trinca (ex-EY e ex-Accenture), e terá António Ramalho, ex-CEO do Novo Banco, como consultor sénior. A instituição financeira contratou a Alvarez & Marsal durante a liderança de Ramalho para apoiar o processo de venda da sucursal do banco em Espanha e na realização de um relatório independente sobre a venda de ativos imobiliários.Em Portugal, a empresa considera que os setores mais importantes serão os das infraestruturas e energia mas também a área financeira (bancária e não bancária). Na apresentação, Trinca afirmou que a Alvarez & Marsal terá diálogo com as principais empresas de cada um dos setores, incluindo os principais bancos, sem descurar o setor público."Vejo o setor público como um grande backoffice do país, que consome demasiados recursos, e acredito que há muita oportunidade para a transformação digital dos serviços", afirmou.Quanto ao setor bancário, "o processo de transformação continua, é o esforço contínuo de ter um cost-to-income cada vez mais reduzido. Os bancos estão sempre a correr atrás para encontrarem formas de serem mais eficientes. É uma constante", disse."Não temos riscos de independência porque não temos a valência de auditoria", garantiu perante António Ramalho, que não se alongou em comentários: "Já trabalhei com o Mário em diversas circunstâncias, conheço-o bem", limitou-se a afirmar.Trinca, por seu lado, recordou uma ligação profissional antiga entre ambos: "O António adquiriu-me serviços quando era CFO do Grupo Mundial Confiança, foi meu cliente", sublinhando que o percurso profissional de António Ramalho na CP e nas Infraestruturas de Portugal - "sem esquecer a Unicre", acrescentou Ramalho - podem ajudar a consultora no diálogo com os potenciais clientes."Entregamos resultados, não entregamos powerpoints", afirmou Mário Trinca, realçando o compromisso que terá com os clientes: "Colocamos em risco os nosso honorários", que serão indexados ao sucesso de cada projeto, assegurou. "Se ganharmos, ganhamos ambos", concluiu.A Alvarez & Marsal foi fundada em Nova Iorque em 1983. Hoje tem 7.500 trabalhadores em todo o mundo. Tem 77 escritórios em 34 países.