António Ramalho na consultora Alvarez & Marsal

especializada em instituições financeiras e em processos de reestruturação. Tais funções serão acumuladas com as de vice-presidente da Feira Internacional de Lisboa (FIL) e da FIL Design."Tendo acompanhado o trabalho da Alvarez & Marsal e conhecendo o seu profissionalismo, é uma grande oportunidade a vinda desta consultora para Portugal", afirma Ramalho ao Negócios, adiantando também que trabalhará como consultor sénior da instituição.

O ex-presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, vai assumir funções na Alvarez & Marsal, uma consultora internacional

As novas funções do ex-líder do Novo Banco surgem numa altura em que a consultora anuncia a abertura de um escritório em Portugal. Mário Trinca, especialista no mercado de consultoria e melhoria de desempenho, será o Managing Director da Alvarez & Marsal no país.

A Alvarez & Marsal é especializada em serviços de consultoria no âmbito da gestão de "turnaround", desempenho empresarial, reestruturação corporativa e melhoria e otimização de desempenho de organizações e empresas que procuram oportunidades de crescimento, segundo o comunicado da empresa que anuncia a abertura do escritório em Portugal.

Segundo a mesma nota, a Alvarez & Marsal é ainda especialista na elaboração de relatórios de análise financeira, de análise estatística e de previsão, sendo responsável pela publicação do Banking Pulse Report, que compara as métricas de rentabilidade e resiliência de desempenho dos principais bancos.



Nos Estados Unidos, a Alvarez & Marsal apoiou o novo CEO da corretora de criptoativos FTX no processo de reestruturação, após a queda da empresa sob os comandos de Sam Bankman-Fried. Em Portugal, a empresa foi contratada pelo Novo Banco, na altura liderado por António Ramalho, para apoiar o processo de venda da sucursal do banco em Espanha e na realização de um relatório independente sobre a venda de ativos imobiliários, tema que foi analisado na comissão parlamentar de inquérito.



Além das funções de consultor sénior da Alvarez & Marsal, António Ramalho assume também funções como vice-presidente da FIL e da FIL Design, cargos para os quais foi eleito na última semana.