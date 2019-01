Andrea Orcel prepara processo judicial contra Santander

Andrea Orcel prepara-se para apresentar em tribunal um processo contra o Santander. Isto depois de o banco ter decidido voltar atrás na sua decisão de contratar o gestor para o cargo de CEO quando se apercebeu que teria de pagar 50 milhões de euros para compensar a sua saída do UBS.

De acordo com fontes próximas do processo, citadas pelo Financial Times, Orcel abordou vários advogados em Espanha, devendo alegar que houve uma violação do contrato assinado com o banco liderado por Ana Botín.

O antigo responsável pela banca de investimento do UBS "acredita ter um caso forte", refere uma das fontes, porque recebeu um contrato do Santander no qual o banco espanhol concordou com um pacote avaliado em 50 milhões de euros. Um valor que fica muito acima do que era previsto pelo banco.

De acordo com o Expansión, o Santander tem um orçamento de cerca de 40 milhões de euros para contratações entre 2018 e o início de 2019.

Foi em meados deste mês que o Santander decidiu retirar a oferta a Orcel por considerar "inaceitável para um banco comercial como o Santander suportar este custo". Neste contexto, "o conselho de administração considera que não seria adequado manter esta nomeação", referiu o Santander. Andrea Orcel foi nomeado em setembro.

Já o UBS disse ter aplicado as "regras dos planos de compensação" de forma "transparente com ambos os lados antes de as decisões terem sido tomadas".