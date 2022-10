Antigo funcionário processa Goldman Sachs alegando ter sido despedido "por ser denunciante"

Um antigo funcionário do Goldman Sachs, Thomas Doyle, avançou com uma ação em tribunal em Londres contra o banco de investimento, pedindo uma indemnização na ordem dos 20,3 milhões de libras (23,12 milhões de euros à taxa de câmbio atual)-

O antigo responsável do departamento de ‘swaps’ da instituição alega que foi despedido injustificadamente por ter denunciado uma série de más práticas do banco. Já a entidade liderada por David Solomon afirma que tal é mentira.

O ex-funcionário é agora colaborador da plataforma cripto Coinbase para a venda de ‘hedge funds’. Alegadamente, Doyle expôs falhas regulatórias do banco nos mercados da Arábia Saudita, além de ter denunciado que os clientes estavam a ser expostos a riscos fiscais inesperados, através de "falsos swaps".

O ex-colaborador do Goldman revela ainda que expôs o facto de na altura terem sido partilhadas informações confidenciais de clientes indevidamente. Doyle afirma ainda que foi despedido sem o processo disciplinar devido.

Os advogados de Doyle estimam que caso o antigo funcionário do banco de investimento ganhe a causa, possa arrecadar cerca de 20 milhões de libras, tendo em conta danos passados, assim como a expectativa de perdas futuras.

Já o banco de investimento recusa a versão do seu antigo responsável pela venda de ‘swaps’. "A tentativa de se afirmar como um denunciante é lamentável", pode ler-se na contestação entregue em tribunal.



A quantidade de dinheiro que está ser pedida por Doyle equivale a 20 vezes mais o que este ganharia no banco em um ano, segundo as contas dos advogados expressas nos documentos, pelo que "são mais contas de avareza do que de recuperação das perdas", defendem.