Goldman Sachs confirma reorganização depois de queda de 43% no lucro

No terceiro trimestre do ano o Goldman Sachs registou um lucro de 3,07 mil milhões de dólares (valor semelhante em euros). O resultado representa uma queda de 43% face ao mesmo período de 2021.No entanto, entre julho e setembro, o lucro por ação atingiu 8,25 dólares, acima dos 7,75 antecipados pelo mercado.A receita líquida caiu 12% para 11,98 mil milhões de dólares, ficando, ainda assim, acima das expectativas dos analistas consultados pela Bloomberg.A receita da banca de investimento foi de 1,54 mil milhões de dólares.As despesas operacionais alcançaram 7,7 mil milhões de dólares.O retorno para os acionistas (habitualmente designado pela sigla ROE, para a expressão inglesa Return On Equity) foi de 11%.O banco confirmou a intenção de reestruturar as operações, dividindo-as em três unidades de negócio: gestão de ativos e património, mercados e banca global, e soluções em plataforma.O CEO da instituição financeira, David Solomon, afirmou que o banco está "confiante que a evolução estratégica vai gerar retornos maiores e mais duradouros, e libertar mais valia de longo prazo para os acionistas".O valor das ações do Goldman Sachs caiu cerca de 20% em 2022. Na manhã desta terça-feira (por volta das 13h em Portugal continental) estavam a subir mais de 2%.