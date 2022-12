António Simões deixa cargo de CEO do Santander Espanha

António Simões vai deixar o cargo de CEO do Santander Espanha, anunciou esta sexta-feira a instituição bancária, apontando que função passará a ser ocupada por Ángel Rivera. As mudanças entram em vigor a 1 de fevereiro do próximo ano, detalha a empresa em comunicado Apesar de cessar funções como presidente-executivo, o banqueiro português irá manter-se na liderança das operações europeias do banco espanhol."A nomeação de Ángel Rivera vai apoiar o crescimento contínuo em Espanha e ajudar a acelerar os planos comerciais neste mercados", destaca a instituição.Numa publicação na rede social LinkedIn, António Simões disse "estar convencido de que esta mudança irá ajudar a continuar impulsionar o crescimento do banco", tanto em território espanhol como na Europa.O português rumou ao Santander Espanha em 2020 para gerir o negócio do banco na Europa, após 13 anosAlém da mudança no cargo de CEO, o conselho de administração do Santander aprovou ainda a nomeação de Mahesh Aditya como novo responsável pela gestão das receitas, com início de funções a março de 2023.