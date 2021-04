António Simões e outros sete banqueiros portugueses que dão cartas lá fora

Depois de, no ano passado, assumir a liderança das operações na Europa do banco espanhol Santander, António Simões foi nomeado CEO do Santander Espanha em abril de 2021. O gestor português acumulará o cargo de presidente executivo da instituição financeira liderada por Ana Botín com as anteriores funções regionais. A chegada ao Santander, em 2020, surge depois de mais de uma década no HSBC, onde era responsável pela banca privada mundial. A carreira do banqueiro conta com passagens pela McKinsey & Company, onde chegou a "partner", e ainda pelo Goldman Sachs.