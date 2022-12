Aposta no metaverso reaviva memórias da banca no Second Life

“Vê-se muita gente a criticar, se isto funciona ou não funciona. As pessoas que estão a fazer é, possivelmente, de onde se ouve mais silêncio.” Foi esta a resposta de Afonso Eça, diretor executivo do Centro de Excelência para a Inovação e Novos Negócios do BPI, quando questionado pelo Negócios sobre as críticas ao metaverso. Se muitos veem o novo universo como uma versão modernizada da comunidade

...