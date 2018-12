As contas da banca até Setembro em 9 gráficos

Há apenas um sentido na variação das comissões líquidas obtidas pelos maiores bancos: positivo. E há instituições que antecipam novas subidas no próximo ano.

Os resultados de operações financeiras penalizaram o produto de alguns dos bancos, como CGD e Montepio, nos primeiros nove meses do ano. Outros, como o BCP, marcaram avanços.

O BCP foi a grande excepção, com uma subida dos custos operacionais, mas também o Totta verificou o aumento graças à integração do Popular. De resto, todos os custos caíram.

A necessidade de reconhecimento de novas imparidades caiu em todas as entidades bancárias. Há até quem as inverta. Novo Banco e BCP ainda consomem valores significativos.

Resultado líquido

Foram nove meses positivos para a banca. O BPI disparou, com a venda de participadas, e, sozinho, ofuscou as perdas do Novo Banco, que foi o único a piorar o desempenho líquido.