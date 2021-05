Auditora mantém reserva a contas do Montepio

A Associação Mutualista Montepio registou prejuízos de 17,8 milhões de euros em 2020, abaixo dos 408,8 milhões do ano anterior. Os resultados vão ser votados na assembleia-geral do próximo dia 17 de maio, mas a auditora PwC mantém reservas aos números por causa da utilização dos ativos por impostos diferidos. No entender da consultora, os resultados da mutualista continuam sobrevalorizados.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...