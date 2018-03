Axa compra seguradora por 15 mil milhões e pode tornar-se líder no segmento de acidentes

A seguradora Axa vai comprar o grupo de seguros XL das Bermudas por 15,3 mil milhões de dólares (mais de 12,4 mil milhões de euros), sendo que a operação vai ser financiada através de dívida, dinheiro e proveitos obtidos com o IPO do seu negócio nos Estados Unidos. A empresa das Caraíbas já deu luz verde ao negócio, de acordo com a Reuters.





Com esta operação, a Axa – a segunda maior seguradora em termos de capitalização bolsista, estando apenas atrás da germânica Allianz – pode tornar-se líder no que diz respeito à área dos seguros contra acidentes e seguros sobre propriedades.