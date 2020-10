Banca contrata, mas fecha mais de 100 balcões

Há mais quatro dezenas de novos colaboradores nos bancos portugueses. No entanto, as instituições continuaram a fechar agências. Os dados do primeiro semestre do ano foram divulgados pela Associação Portuguesa de Bancos.

