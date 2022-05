Banca duplica lucros no primeiro trimestre e corta 3.000 trabalhadores

Os seis maiores bancos a operar em Portugal terminaram os três primeiros meses do ano com lucros conjuntos de 616,5 milhões de euros, avança esta segunda-feira o "Público". O valor corresponde a mais do dobro do alcançado há um ano, para o qual terá contribuído a redução de quase 10% na força de trabalho.Apesar do contexto "desafiante" com a guerra na Ucrânia e a escalada da inflação, a concessão de crédito por parte da banca aumentou 3% face ao registado no ano passado, assim como a margem financeira (+10%) e as receitas com comissões (+15%), particularmente as comissões relacionadas com seguros e mercados financeiros.Para a melhoria do lucro da banca terá contribuído ainda a redução dos custos com pessoal, depois de vários bancos terem prosseguido planos de reestruturação iniciados no ano passado. Assim, a Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, Santander, BPI, Novo Banco e Banco Montepio empregaram, até ao final de março, menos 2.914 pessoas face ao ano passado.O Santander foi o banco que sofreu a maior redução do quadro de trabalhadores no espaço de um ano: menos 20%.