Banca pressionada a socorrer Fundo de Resolução

Está a ser trabalhada uma solução de financiamento do Fundo de Resolução que passa pelos bancos nacionais. Mas o tema é delicado e não é fácil cumprir as condições para que esta hipótese seja viável. Já o Governo fica cada vez mais pressionado pela esquerda, à medida que a data de entrega do Orçamento do Estado para 2021 se aproxima. Por enquanto, este é um problema político, mas arrisca transformar-se numa ameaça à estabilidade financeira.

