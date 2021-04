Banca: Tecto máximo das coimas diárias cai para metade

O Banco de Portugal (BdP) quer aplicar uma espécie de coima diária aos bancos que não cumpram decisões do regulador ou não respeitem determinadas indicações. As chamadas medidas pecuniárias compulsórias já estavam previstas no anteprojeto inicial do Código da Atividade Bancária (CAB), mas acabaram por ser “aliviadas” na versão final. O regulador decidiu cortar para metade o tecto máximo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...