Banco CTT lança titularização de crédito de 200 milhões para financiar crescimento

O Banco CTT lança esta terça-feira uma operação de titularização de créditos com um montante global de 200 milhões de euros, indicam os CTT em comunicado enviado à CMVM.A operação, designada Ulisses Finance n.º3, abrange !todas as classes das obrigações garantidas pelos créditos originados pela 321C [subsidiária do Banco CTT] ao abrigo dos contratos de crédito automóvel concedidos para o objetivo de aquisição de veículos usados".A operação será colocada junto de investidores institucionais e visa "financiar o crescimento da atividade do Banco CTT, otimizando o seu capital e diversificando as fontes de liquidez", assinala ainda o comunicado.O banco estima que o processo esteja concluído "em, ou em torno de, 1 de junho de 2022".