Banco de Fomento escolhe 16 projetos para capitalizar empresas

O Banco Português de Fomento selecionou 16 candidaturas, de um total de 44, no âmbito do Programa de Venture Capital. No total, "correspondem a operações no valor de 400 milhões de euros do Fundo de Capitalização e Resiliência" e podem gerar "um investimento de 652,25 milhões de euros na capitalização de empresas viáveis", informou a instituição esta terça-feira.Este programa lançado ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) tem uma dotação que pode atingir os 400 milhões de euros, e visa "apoiar o investimento em empresas prioritariamente nas fases de arranque, através da subscrição de fundos de capital de risco geridos por intermediários financeiros – Sociedades de Capital de Risco, Sociedades Gestoras de Capitalde Risco, ou entidades equivalentes".Entre as candidaturas selecionadas, as que mais investimento pressupõem, juntando o financiamento do FdCR à participação privada estimada, são lideradas pela Biovance Capital Partners e da Indico Capital Partners, envolvendo cada uma delas 60 milhões de euros.O financiamento do PRR é, no entanto, diferente nos dois casos, com a Indico Capital Partners a receber 35 milhões de euros, enquanto a Biovance tem direito a 15,9 milhões.Ainda a receberem 35 milhões de euros — o valor máximo alocado — estão a IMGA e a Draycott, seguidas de perto pela Statusdesafio Capital (34,95 milhões), a August One Capital (34,5 milhões), a Crest Capital Partners e a Point Capital Partners (ambas com 34 milhões).A sociedade gestora de capital que recebe menos dinheiro do Fundo de Capitalização e Resiliência é a ISQ (10 milhões de euros), sendo também uma das três candidaturas que menos investimento pressupõe (20 milhões de euros)."Todos os 44 candidatos foram, entretanto, notificados ao abrigo do direito a audiência prévia para, caso assim o entendam, se poderem pronunciar por escrito no prazo de 10 dias úteis", esclarece o Banco de Fomento. "Em função da pronúncia de interessados, o BPF poderá rever a sua decisão".